Lançamentos da Netflix: ‘13 Reasons Why’ e mais de 50 títulos chegam ao catálogo nesta semana; confira a lista

Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, Metro Jornal selecionou as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Disponíveis a partir de segunda-feira (1º)

A Cozinha Incrível de Anesu

A The Real Housewives of Beverly Hills

Amor Sem Escalas

Anjos da Noite — O Despertar

As Férias da Minha Vida

Bravura Indômita

Casadas com a Medicina

Dear My Friends

Doze Homens e Outro Segredo

Escritores da Liberdade

Gatos, Fios-Dentais e Amassos

Gente Grande

Hancock

Homens, Mulheres e Filhos

Indiana Jones e a Última Cruzada

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal

Indiana Jones e o Templo da Perdição

Invasão de Privacidade

Jack Reacher — O Último Tiro

Jasão e os Argonautas

Jogo de Titãs

Keeping Up with the Kardashians (1ª e 2ª temporada)

Lara Croft — Tomb Raider

Livrai-nos do Mal

Meu Amigão Zão

My Shy Boss

O Dragão Invencível

O Paizão

O Resgate do Soldado Ryan

O Show de Truman — O Show da Vida

O The Real Housewives of Atlanta

O Último Mestre do Ar

Revolutionary Love

Sozinhos em Paris

The Real Housewives of New York

Top Chef

Treze Homens e Um Novo Segredo

Vida a Bordo

Disponíveis a partir de terça-feira (2)

Fuller House (2ª parte da 5ª temporada)

Vera — Resgate Arco-íris

Disponíveis a partir de quarta-feira (3)

Lindinhas

Toda Palavra Conta

Disponíveis a partir de quinta-feira (4)

Baki — O Campeão (3ª temporada)

Entendeu ou Precisa Desenhar?

Disponíveis a partir de sexta-feira (5)

13 Reasons Why (4ª temporada)

Fortuna pelos Canos

Os Sedutores de Abuja 2

Perdida (1ª temporada)

Queer Eye (5ª temporada)

The Last Days of American Crime

Disponível a partir de sábado (6)