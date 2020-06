Jay-Z liga para governador e cobra justiça pelo caso George Floyd

O caso de George Floyd, homem negro morto por um policial em um estacionamento de Mineápolis, no estado de Minnesota, vem causando uma onda de protestos nos Estados Unidos. Com isso, algumas celebridades se manifestaram sobre o caso nas redes sociais e até foram às manifestações.

No último sábado (30), o rapper Jay-Z ligou para o governador de Minnesota, Tim Waltz, e cobrou justiça pelo caso. “Recebendo uma ligação na noite passada, percebi o quão grande isso era. Do Jay-Z — não do artista internacional, mas do pai – enfatizando a mim que a justiça deve ser cumprida”, afirmou o governador durante uma coletiva de imprensa.

“Foi incrivelmente humano. Era um pai – e acho que honestamente um homem negro que conhecia a dor visceral disso. Suas palavras resumiram que a justiça precisa ser cumprida aqui”, completou.

O rapper pediu que os quatro policiais envolvidos no caso sejam responsabilizados e julgados. "Conto com todos os juízes e políticos para que tenham coragem de olhar para nós como seres humanos, pais, irmãos, irmãs e mães que estão sofrendo", escreveu.