Felipe Neto apaga publicação em que cobrava posicionamento antirracista de Neymar

O influenciador digital Felipe Neto cobrou, nesta segunda-feira (1º) posicionamento de Neymar Jr. frente a casos recentes de racismo que culminaram nas mortes do jovem João Pedro e de George Floyd, no Brasil e nos Estados Unidos nas últimas duas semanas. No entanto, após críticas de alguns seguidores, ele resolveu apagar a publicação.

Ele se explicou: "Apaguei o tweet sobre o silêncio do Neymar após mensagens de integrantes do movimento negro, mostrando que um branco não deve cobrar de um negro sobre pautas racistas. De fato, não é meu papel cobrar o Neymar sobre isso. Vou seguir tentando ajudar, aprendendo e corrigindo quando errar", disse ele.

Na manhã desta segunda-feira, o youtuber foi ao Twitter e selecionou postagens do jogador de futebol dos últimos dias, em que ele não mencionou nenhum dos casos.''Vidas negras importam, mas nem todo mundo se importa'', escreveu ele.

Mesmo tendo deletado a crítica anterior, ele reiterou o que pensa sobre a falta de posicionamento de Neymar. "Isso não muda o fato de eu condenar o silêncio do jogador, que é, disparado, o maior influenciador digital brasileiro no mundo, mas que se silencia a respeito de quase todas as pautas humanitárias e sociais que assolam seu país de origem e se espalham pelo planeta", continuou.