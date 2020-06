Fãs de K-Pop derrubam app da polícia feito para denúncias em protestos

Fãs de K-Pop se uniram no Twitter neste fim de semana e conseguiram derrubar um aplicativo da polícia de Dallas, nos Estados Unidos, que servia para denunciar suposta violência em protestos. O país já enfrenta o sexto dia de manifestações antiracistas após o caso de George Floyd, morto pela polícia no estacionamento de uma loja em Minnesota.

"Se você tem vídeos de atividades ilegais em protestos e quer compartilhá-los com a polícia, você pode baixar o nosso aplicativo iWatch Dallas. Você pode permanecer anônimo em sua denúncia", informou a polícia de Dallas no Twitter.

Após a publicação, os usuários baixaram o aplicativo e, em vez de enviar vídeos de violência em protestos, mandaram cenas de cantores de k-pop. Poucas horas depois, a polícia anunciou que o aplicativo havia sido tirado do ar temporariamente por "dificuldades técnicas".

Due to technical difficulties iWatch Dallas app will be down temporarily. pic.twitter.com/zksA1hkVhV

— Dallas Police Dept (@DallasPD) May 31, 2020