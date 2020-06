Fábio Porchat engata rotina de exercícios e emagrece 17 quilos na quarentena

Fábio Porchat aproveitou a readaptação de rotina durante a quarentena para emagrecer. Em entrevista ao programa "Encontro com Fátima Bernardes" desta segunda-feira (1º), o ator e roteirista contou que eliminou 17 quilos em quatro meses graças à rotina de exercícios e alimentação saudável que adotou.

“Quando deu começo de janeiro, eu estava com 108 kg e aí eu falei: 'Não dá mais'. Eu comecei a fazer exercício e a segurar a boca. Eu comecei devagarinho a emagrecer. Só que quando todo mundo entrou na quarentena, eu engatei na brincadeira. Eu pensei: ‘Quer saber? Agora é uma ótima hora para aproveitar pra emagrecer’. Eu consegui perder em quatro meses 17 kg", contou o apresentador do "Papo de Segunda", da GNT.

A produtora Nataly Mega, com quem é casado, foi a grande incentivadora para esse período de adaptação. "A minha mulher é muito regrada com exercício, ela gosta de fazer. Eu não tenho isso, eu faço porque tenho que fazer", riu.

Ele, que já havia emagrecido em outra ocasião, quando participou do quadro "Medida Certa", do "Fantástico", contou mais ou menos o que tem feito, mas ressalta que não foi nada fora do comum. "Comecei a ficar em casa, comecei a pular corda e fiquei fazendo exercícios para queimar caloria. Não estou bebendo, tenho comido direitinho. Não tem segredo: é matemática, é você ingerir menos calorias do que você gasta", contou.