Neste mês, mais uma série de sucesso entre a audiência será adicionada ao catálogo da Amazon Prime Video: American Horror Story, de Ryan Murphy.

As oito primeiras temporadas estrearão no serviço de streaming no dia 15 de junho. Atualmente, a série se encontra na 12ª temporada, com a produção da 13ª já confirmada.

Confira o trailer da oitava parte: