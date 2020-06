5 produtos para relembrar o ‘Sargento Pimenta’, o mais aclamado álbum dos Beatles

Há 53 anos, em 1º de junho de 1967, foi lançado "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" dos The Beatles. O disco é considerado a obra mais bem sucedida da música britânica. Em todo o mundo, o trabalho carrega a marca de 30 milhões de cópias vendidas, sendo assim um dos maiores sucessos comerciais de todos os tempos.

Sgt. Pepper's logo se transformou na trilha sonora da época, numa revolução musical e num sucesso comercial imediato. O grupo não se apresentava mais ao vivo e abriu mão da imagem dos simpáticos cabeludos que cantavam o amor para se tornarem artesãos da música pop. A ideia veio de Paul McCartney: fingir que aquele não era um disco dos Beatles, mas sim da tal banda do "clube dos corações solitários do sargento Pimenta" – e, com isso, liberá-los para fazerem o que bem entendessem, sem precisarem corresponder às expectativas comerciais da maior banda do mundo. Seja fã ou não (sério que você não é fã?), sugerimos cinco itens para marcar a data. Confira:

1. The Beatles – Sgt. Pepper's Club Band 50 Anos







Lançada para marcar os 50 anos do disco em 2017, a caixa foi uma das mais vendidas do mundo e trouxe os Beatles de volta aos primeiros lugares da parada. Por sorte, ela ainda está à venda e traz imagens raras da banda em seu auge. Obrigatório. Compre a partir de R$ 62,90.

2. Quadro Decorativo Beatles Composê 40x40cm







Se você não tem nenhuma decoração Beatlemaníaca em casa precisa ter. Que tal um composê com quatro quadros, cada um com um dos componentes da banda, justamente na época em que eles ficaram mais "rebeldes"? Compre a partir de R$ 119,90.

3. Camiseta The Runners Corredores Estilo Beatles Abbey Road







Essa camiseta é para os corredores. Ela é um referência a travessia dos componentes do grupo na rua de mesmo nome de Londres onde situa-se o estúdio Abbey Road. A imagem virou um ícone pop e a rua uma atração onde todo turista simula a mesma travessia. Compre a partir de R$ 42,90.

4. Austin Mini Van 1967 The Beatles







Esse carrinho Hot Wheels é para quem é fã de verdade. Para colocar na estante em lugar especial e matar todo mundo de inveja. É uma réplica do carro inglês Austin de 1967 pintado na cores do Sgt. Pepper's. Não é barato, mas é incrível. Compre a partir de R$ 154,68.

5. Onde está a banda The Beatles?







A referência é óbvia em Onde está Wally? Mas este é para achar os quatro ícones da música de Liverpool. Divirta-se com este livro repleto de cenas incríveis baseadas na carreira destes grandes astros. Procure também Yoko Ono, David Bowie e muitos outros. Compre a partir de R$ 24,82.