Space Force: O que as pessoas acham da nova série de comédia da Netflix

Na última sexta-feira (29), a Netflix lançou "Space Force", uma série criada por Greg Daniels e Steve Carell, conhecido por interpretar Michael Scott em "The Office".

A produção que conta com um time de peso formado pelos atores John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsome, Ben Schwartz e Lisa Kudrow, conhecida por interpretar Phoebe em "Friends", dividiu opiniões nas redes sociais.

Na trama, o general Mark R. Naird é um piloto decorado que sonha em comandar a Força Aérea, mas acaba sendo nomeado para liderar a mais nova divisão das Forças Armadas dos Estados Unidos: a Força Espacial.

Dessa forma, Naird leva sua família para uma base remota no Colorado com uma equipe de cientistas com a ambiciosa missão de pisar na lua e dominar o espaço.

Confira algumas opiniões sobre a série no Twitter:

A série Space Force que estreou pela Netflix é muito hilária. Comecei a assistir ontem e estou achando muito boa. #SteveCarell é muito bom para comédia kkk. São somente 10 ep e dá para maratonar rapidinho 📺#spaceforcenetflix #spaceforce #netflix. pic.twitter.com/Sx8E3m0JJX — Júlio Cézar (@julio_cativomu) May 31, 2020

to assistindo aquela série do steve carell da netflix space force e até que é decente porque o personagem dele tem muito de michael scott to só esperando a famosa frase that's what she said — shovel head (@bjudeu) May 31, 2020

Eu não estou acreditando que perdi umas 5 horas do meu fim de semana vendo Space Force. Até tem alguns poucos momentos divertidos, mas definitivamente não é uma série pra mim. #SpaceForce — Dani (@_danielfurlan) May 31, 2020

2 minutos de Space Force e eu já to morrendo que série desgracada de boa — joaopidem 🐀 (@js_neeto) May 31, 2020

Space Force é ruim de início ao fim, os personagens não se desenvolvem, as piadas não funcionam, a série tem poucos momentos bons mas são poucos. — Juba (@xJubax) May 31, 2020

Já é meu personagem preferido do Steve Carrell?! Grandes chances que sim, porque me fez dormir depois da meia-noite!

Que série MASSA! 🔭🌃🌑🚀 #SpaceForce pic.twitter.com/ZaaKOlEtLa — Jordanna (@moraesjordanna) May 31, 2020

Terminei Space Force e determinei que é uma série arroz branco Não é ruim, mas tb não é uma refeição completa, muito menos item principal de um prato Infelizmente é isso — goldenface (@rogerwberte) May 31, 2020

Terminei #SpaceForce e minha opinião é que a série é bem produzida demais pro humor do Steve Carell. Ou talvez eu só seja mais uma eterna viúva de The Office. — nário (@nariomey) May 31, 2020

Mano space force é foda demais, mesmo sendo uma série de comédia mostra totalmente como a China vai ultrapassar os EUA na economia. — fabrício luciano (@fbprofilo) May 31, 2020

Não há nada mais brochante que uma série que começa bem demais e depois fica chaaato. Space Force tinha tudo pra ser uma série divertida. — Sidney Araujo 🏠 (@sidneyarau) May 31, 2020

Tô vendo Space Force, aparentemente é série pra tirar sarrinho do Trump, mas é legalzinha.

A legenda é bem localizada.

Foda… — Tavares 🇧🇷🥛☕ (@davi_davi_davi) May 31, 2020

gente a série Space Force com o Steve Carell na Netflix é MUITO BOA — Lucas Zanella (@lucasmzanella) May 31, 2020

A série Space Force parece o Brasil. O general Naird inspirado no Bolsonaro e os astronautas no povo brasileiro. #SpaceForce — Marcelo_T99 (@marcelothiersch) May 31, 2020