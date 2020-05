O vestido com o qual Kate Middleton quebrou as regras da realeza

A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, tem um ótimo estilo que a tornou um ícone da moda por seus looks incríveis.

A esposa do príncipe William segue as regras da realeza, mas às vezes ela as desgasta para vestir roupas que a deixam espetacular.

Há uma regra de vestimenta na família real que proíbe uso de minisaias ou vestidos curtos. As saias e vestidos precisam estar com na altura do joelho. Mas Kate decidiu desafiar a norma. Um desses looks com os quais ela desafiou as regras da rainha Elizabeth II foi este vestido.

Raramente encontramos Kate com um vestido até os joelhos, mas ela definitivamente não se importou com as regras reais.