Friends: Livro com todas as receitas da série será lançado em breve

Os fãs da série “Friends” já podem ficar animados com mais uma novidade digna de entrar para a coleção. Trata-se do libro “Friends: The Official Cookbook”, que deve ser lançado em 22 de setembro nos Estados Unidos e será vendido na Amazon.

De acordo com o Digital Spy, a obra apresentará mais de 70 receitas com opções diferentes para chefs de todos os níveis, por isso, não importa se você é um profissional como Monica Geller ou uma novata como Rachel Green.

Desde entradas e pratos principais, até sobremesas e bebidas, cada capítulo do livro apresentará um momento gastronômico icônico da série.

A data de lançamento no Brasil ainda não foi anunciada!