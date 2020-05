Divulgado trailer de ‘Hasta El Cielo’; novo longa conta com envolvente participação de Miguel Herrán

Foi divulgado, nesta semana, o primeiro trailer de ‘Hasta El Cielo’. O novo filme conta com uma envolvente participação de Miguel Herrán.

Além do YouTube, o teaser também foi compartilhado por Herrán no Instagram, movimentando as redes sociais do ator.

Inspirado na vida real, ‘Hasta el cielo’ é dirigido por Daniel Calparsoro e produzido pela Vaca Films. O filme chega aos cinemas em 28 de agosto.

“Hasta el cielo – teaser trailer #HastaElCielo 28 de agosto en cines!! No tengáis miedo, hay que llenar las salas!”, descreveu. Confira:

LEIA TAMBÉM: