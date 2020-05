Emicida lança projeto com podcast, vídeos e conteúdo nas redes sociais

Quando Emicida lançou AmarElo, seu disco mais recente, em outubro de 2019, sua ambição já mirava voos mais altos que um simples conjunto de canções. Resultado de anos de pesquisas e vivências em diversas partes do mundo, o disco traz em sua forma esse indicativo.

São raps com histórias e recados de amor, oferecendo um abraço em tempos – mesmo antes disso tudo – sombrios. Talvez num momento de falta de iluminação, artistas consigam jogar luz sobre um ambiente, e é o que pretende o novo projeto de Leandro Roque de Oliveira, 34 anos, o AmarElo Prisma

O projeto multiplataforma envolve podcast, vídeos no YouTube e conteúdo nas redes sociais. "Você já parou para pensar que é parte de um sistema gigante, um sistema que envolve todos os seres vivos, todos os elementos do planeta, todas células do seu corpo?", diz, no Movimento 1 – serão quatro, como uma sinfonia.

Em cada movimento, o cantor exerce mais uma vez o que AmarElo deixava claro como um de seus preceitos: uma empatia humanista transformadora e única no cenário não só do rap nacional, mas da cultura brasileira como um todo.

A primeira das quatro partes do projeto joga sua atenção para a alimentação e os cuidados com o corpo. Com entrevistas com nutricionista, profissionais da gastronomia, da Ayurveda e de empreendedores da alimentação saudável – a maioria ligada a trabalhos em regiões menos favorecidas financeiramente -, Emicida compartilha narrativas pessoais buscando uma estratégia coletiva.

O Prisma é também mais um passo na missão que Emicida empreende com o rap nacional para desmontar estereótipos. "Há uma forma de se comunicar, entre nós, que nos fez reproduzir muitos comportamentos que já não fazem sentido em 2020. Bell Hooks diz que o rap tem um potencial gigante, mas que arranha apenas a superfície do que é ser um homem preto. Existem tantas camadas dentro disso. Não podemos ficar limitados a ser uma cicatriz, uma tragédia. A indignação também é urgente e útil, mas é importante entender a necessidade de se conectar com a vida antes de uma tragédia."

Os Movimentos, com podcasts de cerca de 1h30, vídeos e textos nas redes sociais, vão tratar ainda sobre saúde mental, atividades físicas e da importância de se conectar com sua comunidade – "também não quero que seja individualista, quero que conexões aconteçam".