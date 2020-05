'Vans Living Room': festival online reúne Fresno, Strike, Lagum e mais 30 artistas

Saudade de assistir um show, né? O festival Vans Living Room apresenta, neste sábado (30), shows online com mais de 30 artistas nacionais e internacionais.

Entre os artistas confirmados estão Strike, Lagum, Braza, Fresno, Boogarins, Far from Alaska, Cynthia Luz e Froid, Lúcio Maia (Nação Zumbi), Menores Atos, Violet Soda, Black Days, Zander, BNegão, entre outros.

A live será transmitida a partir das 16h na página da Vans Brasil no Facebook, com 6 horas de música e conteúdos artísticos. O festival tem o objetivo de arrecadar doações para o programa Backstage Invisível, que apoia equipes de produção artística diante dos impactos causados pela pandemia no cenário musical.