Uau! 10 filmes que você provavelmente não sabia que estão disponíveis na Netflix

Você está procurando um bom filme na Netflix? Então fique atento a esta lista, porque Metro Jornal selecionou dez opções disponíveis na plataforma de streaming.

Aquarius

No Recife, uma crítica musical aposentada se recusa a vender o apartamento a uma construtora para evitar a demolição do prédio histórico à beira-mar.

Atividade Paranormal — Marcados pelo Mal

Baseada em Atividade Paranormal, a série acompanha uma família aterrorizada por uma horda de demônios.

As Aventuras de Paddington 2

O livro que Paddington queria comprar para o aniversário de tia Lucy desapareceu, e ele é principal suspeito do roubo. Como provar sua inocência?

Contatos Imediatos do Terceiro Grau

A Terra está tomada por eventos inexplicáveis, e um homem obcecado por OVNIs tem um encontro de outro mundo em uma montanha misteriosa.

O Homem do Futuro

Zero inventou uma máquina do tempo e volta à época da faculdade para não perder a garota dos sonhos. Quantas vezes ele terá de mudar o passado?

Mamma Mia! — O Filme

Na ilha grega de Kalokairi, uma mãe solteira enfrenta uma saia justa quando a filha convida três ex-amantes da mãe para sua festa de casamento.

Quero Ficar com Polly

Depois de abandonado pela mulher em plena lua de mel, o ansioso Reuben reencontra uma irreverente amiga de infância que o ensina a viver no limite.

Raul — O Início, o Fim e o Meio

O documentário faz um raio X da vida do cantor e compositor Raul Seixas, com documentos e depoimentos de familiares, amigos, músicos e compositores.

Ray

Na cinebiografia, Jamie Foxx interpreta o lendário músico Ray Charles, que surgiu da obscuridade, superou seus problemas e conquistou fama mundial.

Vinicius

Um retrato da vida e carreira do poeta, músico e filósofo do cotidiano Vinicius de Moraes, com imagens raras, entrevistas e vários de seus clássicos.