Netflix: 8 filmes com histórias reais e inspiradoras

Entre as opções da Netflix, é possível encontrar filmes emocionantes e inspiradores baseados em histórias da vida real. Conheça oito filmes deles:

1.Elisa e Marcela

Em 1901, Elisa adora uma identidade masculina para poder casa com a mulher que ama, Marcela. No entanto, as mentiras sempre são descobertas.

2.A United Kingdom

O casamento de uma inglesa com um herdeiro real de Boatswana causa um escândalo diplomático, mas o casal luta contra tudo e todos em nome do amor.

3.Unbroken

O drama retrata a história do atleta olímpico Louis Zamperini, que sofre um acidente de avião e cai em mar aberto. Ele luta por 47 dias para encontrar terra e, quando consegue, é capturado pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial.

4.The Climb

Um jovem de origem humilde decide escalar o Monte Everest para impressionar a mulher que ama.

5.Hacksaw Ridge

Durante a Segunda Guerra Mundial, o médico do exército Desmond T. Doss se recusa a pegar uma arma e matar pessoas; no entanto, durante a Batalha de Okinawa, ele trabalha na ala médica e salva mais de 75 homens.

6.Pulang

Thom pede ao neto para descobrir o que aconteceu com o avô, um marinheiro que desapareceu há 61 anos.

7.The Sky Is Pink

Baseado na vida da palestrante motivacional Aisha Chaudhary, que morreu em 2015 aos 18 anos.

8.The Boy Who Harnessed the Wind

Inspirado em um livro de ciências, um garoto constrói uma turbina eólica para salvar seu povo da fome.