MasterChef Brasil retoma pré-produção com adaptações no formato

A Band e a Endemol Shine Brasil estão iniciando, de forma gradativa e com rigorosos protocolos de segurança, a pré-produção da nova temporada do MasterChef Brasil. A nova temporada contará com adaptações e novidades devido a pandemia global, mas sempre com o mesmo sabor e tempero de todas as temporadas já realizadas na cozinha mais famosa do país.

Ambas empresas estão trabalhando diariamente, avaliando o cenário atual para entender todas as possibilidades. As gravações, previstas para o final de junho, seguirão rigorosamente todas as orientações de segurança da OMS (Organização Mundial da Saúde), Ministério da Saúde, Governo do Estado de São Paulo, prezando sempre em primeiro lugar pela segurança e bem-estar de toda a equipe.

Também serão adotadas as normas globais que estão sendo aplicadas pela Endemol Shine Group, que já conta com vários territórios que retomaram suas gravações em produções internacionais, como o MasterChef Austrália e o MasterChef Espanha.

Desde o início da quarentena, a produção do MasterChef Brasil conta com uma comissão multidisciplinar formada por médicos do trabalho, médicos infectologistas e profissionais da área atuando na implementação e orientações das normas de saúde e prevenção que serão aplicadas em todos os estágios da produção.

Entre os protocolos que estão sendo adotados pela produção do MasterChef Brasil estão a aferição de temperatura diária dos colaboradores, restrição de pessoas dentro do estúdio e switcher identificadas com crachás com cores diferentes para cada acesso, estação de higienização exigida para a entrada no estúdio, distância segura entre funcionários e elenco, uso obrigatório de máscaras e processos de higiene ostensivos no estúdio e locais de trabalho.

Além disso, todos os colaboradores do MasterChef Brasil receberão da Endemol Shine Brasil kits individuais com 20 (vinte) máscaras de algodão duplo, álcool em gel 70% e copos de silicone reutilizáveis, que seguem as diretrizes de segurança global da produtora, com apoio da Band.

O time também contará com um controle rigoroso de uma equipe exclusiva responsável pelo cumprimento de todos os protocolos, bem como a troca de máscaras a cada duas horas, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde – controle possível já que as máscaras foram produzidas em cores diferentes.