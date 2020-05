Live em tributo a Chorão terá shows e doações para ONGs neste sábado

No ano em que completaria meio século de idade, o cantor ícone da música brasileira Chorão ganhará um tributo ao vivo com convidados especiais.

Alexandre Magno Abrão era, além de vocalista da banda Charlie Brown, skatista e amante do cinema. Em 2013, ele partiu, deixando para trás seu filho Alexander, sua esposa Graziela, e uma legião de fãs.

Neste sábado, a partir das 13h, o ator, amigo e fã do cantor, Caio Castro, apresenta uma live em homenagem ao músico. O evento será transmitido via YouTube, no canal de Caio Castro e da banda Charlie Brown. De suas casas, ainda participarão convidados secretos ultraespeciais para cantar e celebrar a vida de Chorão.

A live tem como missão coletar doações para o Instituto Bob Burnquist e o Hospital do Câncer de Barretos. As doações poderão ser feitas via QR code a qualquer momento da live e serão intermediadas pelo PayPal – que não cobrará nenhuma taxa, ou seja, 100% do valor será repassado às instituições.