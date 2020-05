'Law & Order: Investigação Especial' estreia na Band neste sábado; conheça personagens

A Band estreia neste sábado (30), às 23h, a aclamada série "Law & Order: Investigação Especial", exibida pelo canal americano NBC.

Criada por Dick Wolf, a atração segue os passos do detetive Elliot Stabler (Christopher Meloni), um veterano da Unidade de Vítimas Especiais do Departamento de Polícia de Nova York que já viu de tudo, e sua parceira Olivia Benson (Mariska Hargitay), cujo difícil passado é a razão para ela ter se unido ao departamento (a detetive se considera 'filha de um estupro', já que foi concebida na noite em que sua mãe foi violentada). A dupla investiga os crimes sexuais que são considerados hediondos no sistema de Justiça criminal dos Estados Unidos.

A trama aborda desde crimes passionais e de violência doméstica até casos que revelam psicopatias. Questões como imigração, imunidade diplomática e pena de morte também são discutidas.

Conheça os personagens principais da trama!

Detetive Olivia Benson (Mariska Hargitay)

É uma das detetives da Unidade de Vítimas Especiais de Manhattan, que investiga casos de violência sexual. Ela é conhecida por ser dura com os bandidos, mas extremamente gentil com as vítimas. Por tamanha empatia, acaba se envolvendo emocionalmente com os casos, não permitindo que fiquem sem uma solução. É uma personagem forte, determinada e bondosa.

Detetive Olivia Benson (Mariska Hargitay) / Divulgação

Detetive Elliot Stabler (Christopher Meloni)

É o parceiro de Olivia no Unidade de Vítimas Especiais de Manhattan. Ambos estão juntos há 12 anos e já passaram por diversas situações. Ele é atormentado por tentar ter um comportamento exemplar, mas acaba se tornando muito protetor e em alguns momentos demonstra pavio curto.

Detetive Elliot Stabler (Christopher Meloni) / Divulgação

Capitão Donald Cragen (Dann Florek)

Atualmente capitão da Unidade de Vítimas Especiais, quando jovem serviu como boina verde na Guerra do Vietnã, tendo se juntado ao departamento de polícia da cidade de Nova York quando voltou. No início de sua carreira, teve problemas com o álcool e precisou se juntar aos Alcóolicos Anônimos após um episódio constrangedor com um taxista. Apesar de superar o vício, ele admite que a pressão do trabalho o faz pensar em voltar a beber.

Capitão Donald Cragen (Dann Florek) / Divulgação

John Munch (Richard Belzer)

Após se aposentar do departamento de polícia de Baltimore, usou o dinheiro da pensão de funcionário do estado para se mudar para Nova York e se juntar à equipe da Unidade de Vítimas Especiais. Atualmente, seu parceiro é Odafin Tutuola, e mesmo que no começo tenham tido algumas divergências de opinião, hoje ambos têm grande respeito um pelo outro. É conhecido por ter um senso de humor irônico e sarcástico.

John Munch (Richard Belzer) / Divulgação

Detetive Odafin Tutuola (Ice-T)

Nascido no Harlem, foi testemunha do assassinato de sua mãe por parte de um rival do seu pai, o que o levou a servir às forças armadas em sua juventude. Se juntou à Unidade de Vítimas Especiais vindo da Divisão de Narcóticos e se tornou parceiro de Munch. No começo teve conflitos com o colega, mas com o tempo se tornaram bons amigos. Tutuola é fã de videogames de tiro e usa os jogos como válvula de escape para o trabalho estressante.

Detetive Odafin Tutuola (Ice-T) / Divulgação

Dra. Melinda Warner (Tamara Tunie)

Uma das maiores aliadas da Unidade de Vítimas Especiais. Serviu como médica na Força Aérea dos Estados Unidos durante a Guerra do Golfo. É casada e tem uma filha. No trabalho, às vezes entra em confronto com os detetives por seguir à risca os procedimentos de análise de DNA e outras evidências.

Dra. Melinda Warner (Tamara Tunie) / Divulgação

Dr. George Huang (B.D. Wong)

Ele é um agente do FBI que se transfere para a Unidade de Vítimas Especiais como Psiquiatra Forense. Seu vasto conhecimento o faz peça indispensável ao esquadrão, inclusive pelo seu domínio da língua chinesa. Sempre sereno, analisa os casos profundamente, porém pode perder a paciência com crimes de abusos envolvendo crianças. Além de ajudar nas investigações, também presta apoio aos detetives em casos pessoais.