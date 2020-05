5 séries da Netflix com menos de dez episódios para maratonar no fim de semana

Quer começar uma série nova mas só tem tempo no final de semana? Separamos algumas séries curtinhas para maratonar em um final de semana. Todas tem menos de 10 episódios e estão disponíveis na Netflix.

1.Olhos que condenam

A minissérie conta a história dos "5 do parque", um dos casos mais emblemáticos dos Estados Unidos. São quatro episódios de pouco mais de 1 hora, baseados em fatos reais, que envolvem a condenação de cinco adolescentes negros, presos injustamente pela falsa acusação do estupro de uma mulher no Central Park, em 1989. A Netflix também disponibilizou a entrevista com os personagens reais do caso à Oprah. Vale assistir depois!

2. A vida e a história de Madam J.C Walker

Outra série baseada em fatos reais. Os quatro episódios de 50 minutos contam a história de Madam J.C Walker, uma afro-americana que venceu a pobreza, enfrentou o racismo e o machismo e se tornou uma milionária, dona de um império de produtos de beleza.

3.Nada ortodoxa

Nada Ortodoxa estreou no streaming em março deste ano e conta a história de uma jovem judia, que foge do Brooklyn, em Nova York, para escapar de um casamento arranjado e se junta a um grupo de músicos em Berlim. São quatro episódios de 50 minutos.

4. Alias Grace

Nessa série de 6 episódios, Grace Marks é uma jovem irlandesa de classe média baixa, contratada para trabalhar como empregada doméstica na casa de Thomas Kinnear, no Canadá. Ela é condenada à prisão perpétua pelo assassinato do patrão e da governanta da casa. Quase 16 anos depois, um psiquiatra se apaixona por ela e começa a tentar descobrir a verdade sobre o caso.

5. The I-land

Dez pessoas acordam em uma ilha, com a memória apagada, sem saber quem são. Eles tem que lutar para sobreviver e tentar voltar para casa. A série tem sete capítulos de 40 minutos.