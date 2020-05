10 e-books gratuitos para sair mais inteligente da quarentena

Se você se encontra com tempo livre em excesso, já cansou de maratonar séries e quer sentir que está aproveitando a quarentena para melhorar a si mesmo, um livro pode ser exatamente o que você precisa.

Mas com lojas fechadas e o longo período de entrega (além do frete) das lojas virtuais, um e-book (livro digital) pode ser ainda mais sua pedida. Eles podem ser lidos num Kindle ou leitor eletrônico similar, num computador ou em seu próprio celular.

Melhor ainda, as principais distribuidoras de livros digitais têm suas próprias seleções de títulos gratuitos – é só baixar. A lista vai de clássicos da literatura brasileira, renomados títulos internacionais, a mais recentes obras de importância particular.

Confira dez destes a seguir e escolha sua próxima leitura:

Macunaíma: O herói sem nenhum caráter

Pense em um personagem preguiçoso e sensual, a um só tempo índio, negro e branco. Esse é o nosso herói, Macunaíma, símbolo da confusão do Brasil em seus primeiros anos. O jovem preguiçoso, viciado em sexo, brincalhão e controverso estrela a obra mais famosa de Mário de Andrade, e é um provocante comentário sobre a formação do povo brasileiro. Leia na Amazon.

O amanhã não está à venda

Extremamente atual, o célebre pensador indígena Ailton Krenak discorre sobre a pandemia de coronavírus que obrigou o mundo a repensar seu estilo de vida. O autor questiona a ideia de "volta à normalidade", uma "normalidade" em que a humanidade quer se divorciar da natureza, devastar o planeta e cavar desigualdade entre povos e sociedades. Leia na Amazon.

A Mecânica do Sistema Solar

Para o quarentenado "cabeça", o cientista Alberto Sampaio e Melo desvenda o mistério das órbitas dos planetas e a mecânica do Universo neste e-book gratuito. Perfeito para quem quer fugir das quatro paredes de casa e colocar seus problemas em perspectiva. Baixe na Leya Online.

The Umbrella Academy #0

A edição introdutória da estória que virou série da Netflix. Este prelúdio da saga de Umbrella Academy, série de HQs escrita pelo cantor Gerard Way e desenhada pelo brasileiro Gabriel Bá, está disponível de graça em sua edição original, em inglês. Confira na Amazon.

Hamlet: Drama em cinco atos

Talvez a mais famosa história de Shakespeare desde Romeu e Julieta, "Hamlet" é um conto imortal de intrigas familiares, paixões proibidas, lutas de espada e protagonistas "emo". Conheça este clássico essencial de graça na Amazon.

Manual de pães caseiros

Se você ainda não tentou fazer pão em casa, você está realmente em isolamento social? Faça como todos os amigos em seu stories e aproveite o tempo livre para por a mão na massa. E se você não sabe nem quebrar um ovo, este manual certamente vai te ajudar. Baixe de graça na Livraria Cultura.

Sejamos todos feministas

Chimamanda Ngozi Adichie é uma das autoras mais em alta em todo o mundo. A nigeriana fez sucesso com seu discurso "O perigo de uma única história", em 2019, e você pode ter mais de sua narrativa didática e envolvente neste rápido e-book gratuito, disponibilizado pela Companhia das Letras. Leia na Amazon.

Não Sol Mais Céu

A leveza da poesia é exatamente o que precisamos nestes dias pesados. Este livro reúne poemas do brasileiro Guilherme Oliveira, da página @versostragostragedias. Baixe de graça na Amazon.

O Ovo de Cristal

Imortal da ficção científica, H.G. Wells aqui conta a história de um artefato misterioso encontrado por um comerciante. O ovo transparente parece guardar, dentro de si, um mundo inteirinho. Leia na Amazon gratuitamente.

O Pequeno Livro de Hai-kais do Menino Maluquinho

Uma leitura bastante leve e divertida, que você pode fazer sozinha(o) ou com seus filhos, netos, irmãos mais novos ou quem mais quiser. Ziraldo canta em curtas poesias as observações do seu mais famoso personagem, o Menino Maluquinho, sobre a natureza, as relações com a família, com os amigos e consigo mesmo. Leia na Amazon.