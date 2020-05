Mostra de cinema digital gratuita apresenta filmes de grandes festivais

Dada a impossibilidade da realização de eventos com aglomerações, os principais festivais de cinema tiveram de ser adiados ou cancelados. Mas para não ficar todo esse tempo parados, se reuniram em uma plataforma gratuita que vai ao ar nesta sexta-feira (29), o “We Are One Global Festival”. Tudo com curadoria de 21 deles, do mundo inteiro, transmitido durante dez dias pelo YouTube.

O conteúdo, que será exibido em uma grade de programação com horários determinados, como nos eventos físicos, é formado por gravações que já aconteceram e 13 estreias. São curtas e longa-metragens, painéis com grandes diretores, webséries e até mesmo conteúdo de realidade virtual.

A programação pode ser filtrada tanto pelos tipos dos filmes quanto pelos gêneros, que incluem documentários, dramas, animações, entre outros, nos moldes dos renomados festivais participantes, como Berlim, Cannes, Veneza, Toronto, Sundance e Tribeca.

Entre as estreias estão os documentários “The Iron Hammer”, o primeiro da diretora e atriz Joan Chen, “Ricky Powell: The Individualist” e o drama indiano “Eeb Allay Ooo!”. Por outro lado, “Yalta Conference Online” é um curta japonês feito especialmente para debutar no festival virtual.

Na programação de debates há nomes como o badalado Bong Joon-Ho, diretor do filme coreano “Parasita”, e Song Kan-ho, um dos atores do longa, assim como os diretores Guillermo del Toro, Alejandro González Iñáritu, Francis Ford Coppola, Jane Campion e Claire Denis.

A empreitada internacional ainda é por uma boa causa, já que em toda as exibições a audiência será convidada a doar dinheiro para um grupo de diversas instituições globais em prol da luta contra a covid-19. OMS (Organização Mundial da Saúde), Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) são só algumas das participantes.

Os filmes serão transmitidos no YouTube, e a programação está disponível no site WeAreOneGlobalFestival.com.

Destaques do 'We Are One Global Festival'

• O cara da vez

Conversa gravada no Festival de Locarno do ano passado conta com o diretor Bong Joon-Ho e o ator Song Kang-ho, de ‘Parasita’; quarta (3), às 18h45

Divulgação

• Medo de macacos

A comédia indiana ‘Eeb Allay Ooo!’, que faz sua estreia online, retrata Anjani em seu novo trabalho espantando macacos; sábado (30), às 9h

Divulgação

• Drama por todos os lados

‘Alteration’ é um drama em realidade virtual 360º no qual você encarna um voluntário em um experimento relacionado a sonhos; sexta (29), às 9h

Divulgação

• Olha o Brasil aí!

Curta de Ana Vaz, ‘Occidente’ mescla vídeos em 16mm e HD para contar a história colonial de Brasil e Portugal por meio de objetos, gestos e costumes; quinta (4), às 11h45