'Chromatica': Lady Gaga lança novo álbum com participações de Elton John e BLACKPINK

Para a felicidade dos fãs, Lady Gaga lançou, nesta sexta-feira (29), seu sexto álbum, Chromatica. Com uma pegada mais pop, como suas músicas antigas, o disco já está fazendo muito sucesso nas redes sociais e reúne parcerias de peso.

Gaga já tinha lançado duas faixas do álbum: "Stupid Love", que chegou ao quinto lugar nas paradas dos Estados Unidos, e "Rain on Me", com Ariana Grande. Além dessas, Chromatica tem outras 14 músicas, incluindo "Sine from Above", com Elton John, e "Sour Candy", com o grupo de K-Pop BLACKPINK.

Veja também:

Mostra de cinema digital gratuita apresenta filmes de grandes festivais

Manifestantes incendeiam delegacia em 3º dia de protestos contra o assassinato de um homem negro nos EUA

"Por favor, ouça do início ao fim, não há necessidade de embaralhar, é a minha verdadeira história", escreveu a cantora em sua conta do Twitter.