A morte misteriosa da autora do livro que inspirou a série Anne With An E

LM Montgomery é autora do livro “Anne of Green Gable”, que inspirou a série da Netflix “Anne With An E” e sua morte passou anos como um mistério. A família nunca falou sobre a causa da morte da autora que ocorreu em 1942. O que se sabia na época é que possivelmente ela teria morrido de insuficiência cárdica.

Contudo, no 100º aniversário da publicação de “Anne of Green Gables”, Kate Macdonald Butler, neto da autora, tornou público em segredo da família em um artigo publicado no Globe and Mail, do Canadá. Ela escreveu que sua avó tinha depressão e que cometeu suicídio.

"Apesar de seu grande sucesso, sabe-se que ela sofria de depressão, que estava isolada, triste e cheia de preocupação e pavor por grande parte de sua vida", escreveu Macdonald Butler. Montgomery teve que lidar com "a doença mental do marido e as restrições de sua vida como esposa e mãe de um clérigo em uma época em que os papéis das mulheres eram altamente definidos".