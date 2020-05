À moda antiga: São Paulo receberá cinema drive-in durante a quarentena

O Memorial da América Latina, em São Paulo, receberá em junho o cinema drive-in, no qual o filme é projetado em um grande telão para que as pessoas possam assisti-lo dentro do carro.

O objetivo do projeto, feito em parceria com Belas Artes, é que população possa ter algum entretenimento sem se expor ao coronavírus.

“O drive-in veio como uma possibilidade de o Belas Artes existir durante a pandemia, atendendo às questões do isolamento. Os cinemas estão fechados e não vão abrir tão cedo”, disse André Sturn, dono do Belas Artes, em entrevista à Folha.

Segundo matéria publicada pela Folha, exibições ocorrerão a partir do dia 16 e deverão continuar ao menos até o dia 31 de julho. As sessões incluirão alguns clássicos, como:

“Apocalypse Now”,

“2001 – Uma Odisseia no Espaço”,

“Batman Begins”,

“Laranja Mecânica”,

“O Iluminado”,

“De Olhos Bem Fechados”

etc.

Os ingressos podem ser adquiridos online por R$ 40,00 por pessoa ou R$ 60,00 para um carro com até quatro pessoas.