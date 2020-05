MIS celebra 50 anos com live do Castelo Rá-Tim-Bum

O Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo celebra, nesta sexta-feira (29) 50 anos desde sua inauguração. Fundado em 1970, o museu fica no Jardins, zona oeste de São Paulo, e, além de oferecer populares exposições, também tem a função de conservar a memória e o material audiovisual com interesse artístico, histórico, sociológico e cultural.

Para comemorar o aniversário do museu, um bate-papo ao vivo será conduzido no canal oficial do YouTube do MIS, com parte do elenco da famosa série Castelo Rá-Tim-Bum.

A live terá participação dos intérpretes Pascoal da Conceição, o Dr. Abobrinha, e Angela Dip, a Penélope. A mediação será de André Sturm, curador da exposição e ex-diretor do MIS. O debate será transmitido pelo canal do MIS no Youtube.

Entre julho de 2014 e janeiro de 2015, a mostra sobre o Castelo, que trazia os cenários, figurinos e outras lembranças do programa televisivo infantil, recebeu 410 mil pessoas e foi a exposição mais visitada da história do museu.