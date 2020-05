Lucifer: Tom Ellis renova com a Netflix e reforça chance de haver sexta temporada

A trajetória de "Lucifer" de altos e baixos tem chances de não ter acabado. Segundo o colunista de TV Michael Ausiello, do site TVLine, o protagonista Tom Ellis renovou contrato com a Netflix.

Procedimento comum para qualquer programa de TV, não fosse a quinta temporada, que estreia ainda em 2020, ter sido anunciada como a última da história.

Leia mais:

‘Space Force’ estreia na Netflix com Steve Carell e Lisa Kudrow

Tarantino diz que ‘A Rede Social’ é o melhor filme dos últimos 10 anos



Segundo a reportagem do TVLine, as negociações não estavam tão simples. Até abril, Ellis havia rejeitado as propostas da Warner Bros. Television, que produz a história. No entanto, o ator havia feito um acordo anterior que deixava em aberto a possibilidade de estender a produção. Negar poderia colocar o ator galês em quebra contratual.

Resgate pela Netflix

A série, que acompanha Lucifer Morningstar – sim, o próprio diabo – vivendo uma rotina mundana em Los Angeles, foi exibida pela Fox por três temporadas pela Fox.

Após um cancelamento lamentadíssimo pelos fãs, foi resgatada pela Netflix em junho de 2018. Todas as quatro temporadas já lançadas estão disponíveis na plataforma.