Maestro João Carlos Martins toca piano sete horas por dia na quarentena; veja vídeos

Durante live especial no Canal do Datena nesta sexta-feira, 29 – que também contou com a participação do jornalista Márcio Canuto -, o apresentador José Luiz Datena conversou com o maestro João Carlos Martins. Ele, que completará 80 anos no próximo dia 25 de junho, contou que está usando o período de isolamento social para tocar com a sua luva biônica: “Estou estudando sete horas de piano por dia, afinal, foram 22 anos sem tocar com os dez dedos, preciso recuperar a velocidade”, disse.

João Carlos Martins contou que se senta em frente ao teclado mudo (para que o som não atrapalhe os vizinhos), pontualmente às 7h da manhã, ainda usando pijamas. “Estou há 70 dias sem sair de casa, só uso pijamas. É um de manhã, outro à tarde e um novo à noite. Brinco que tenho duas funcionárias aqui em casa: a máquina de lavar e a secadora de roupas”, disse ele, que diz ter se surpreendido um bocado com seus vizinhos. “Agora, reclamam que eu toco no teclado mudo e não no piano, pois gostariam de me ouvir. Então, vez ou outra, eu toco uma música para eles.”

O que também surpreendeu o maestro foram as redes sociais. Em seu perfil no Instagram (@maestrojoaocarlosmartins), ele compartilha vídeos antigos e novos, em que aparece tocando diretamente de sua casa, em São Paulo. “Agora, Datena, estamos conversando virtualmente, de repente, entendi a importância da inovação. Veja só, estou com luvas biônicas, tocando com os dez dedos no piano, após 22 anos”, disse ele, que falou que o incentivo para criar uma conta na rede social partiu do ator Alexadre Nero, após término das gravações do filme ‘João, O Maestro’, em 2017. “Ele falou ‘faz um Insta’, eu nem sabia o que era aquilo. Hoje, tenho mais 150 mil seguidores fieis”, complementou.

Questionado por Datena sobre sua fonte de determinação, João Carlos relembrou a história do pai. “Ele, aos 37 anos, teve um câncer violento e os médicos deram seis meses de vida. Mas, ele morreu aos 102 de acidente. Isso vem da família”, disse.

O maestro passou por 24 cirurgias – inclusive no cérebro – e exibiu suas cicatrizes durante a live. Mas, foram as luvas biônicas, feitas por um fã, que ele mostrou com orgulho. O responsável pela inovação é o designer de produtos Ubiratã Costa. “Ele fez a uma luva, um ano atrás, mas não deu certo. Aí, convidei ele para almoçar aqui em casa e contei meu problema. Ele aperfeiçoou e foi o maior sucesso”, disse.

As luvas funcionam como as molas de um carro automobilístico. “Naturalmente, meus dedos abaixam, mas não voltam. Essas molas, da luva, funcionam como as molas de um carro da Fórmula 1, e elas trazem meus dedos de volta. Ela me garante autonomia e vou conseguir a performance que eu queria, embora tenha ciência de que nunca mais serei o pianista que já fui um dia.”

Prestes a completar 80 anos no próximo dia 25 de junho, o maestro contou que fará uma live especial para celebrar seu aniversário: “Será ali, também, que vou divulgar meus planos para os próximos 20 anos”.

Assista trechos da live no Canal do Datena abaixo: