Grey’s Anatomy: Como a vida amorosa de Meredith pode mudar na 17ª temporada

Nas últimas temporadas de “Grey’s Anatomy” a vida amorosa de Meredith Grey, personagem de Ellen Pompeo, voltou e entrar em foco ao lado de Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti).

De acordo com o portal Carter Matt, é possível a que as coisas tomem um rumo bem diferente na 17ª temporada: “Acreditamos que ajudar DeLuca é mais importante do que tentar reavivar as coisas, já que sua bipolaridade pode ser uma parte importante da no início da temporada 17”, explicaram.

Para o jornalista especialista em TV, Matt Carter, é possível que Meredith resolva seus problemas com DeLuca antes de encarar Cormac Hayes (Richard Flood) como uma “opção séria de relacionamento”.

“Só não queremos ver isso se tornar um triângulo amoroso que se prolonga para sempre”, declarou.

Segundo a showrunner Krista Vernoff, as conversas sobre o roteiro da nova temporada se iniciaram em maio.