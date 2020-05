Forbes revela que Kylie Jenner não é bilionária e falsificou suas declarações de imposto de renda

A revista Forbes americana revelou nesta sexta-feira (29) que Kylie Jenner não é mais bilionária. A celebridade vendeu, no início do ano, 51% da sua marca Kylie Cosmetics para a gigante de beleza Coty e agora é acusada de inflar o tamanho do seu patrimônio e até falsificando declarações de imposto de renda.

“Os registros divulgados pela Coty de capital aberto nos últimos seis meses revelam um dos segredos mais bem guardados da família: os negócios de Kylie são significativamente menores e menos lucrativos”, afirmou a Forbes. A Forbes estima agora o patrimônio líquido de Kylie seja de US $ 900 milhões.