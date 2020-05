Rosalía lança clipe de parceria em espanhol com Travis Scott

A cantora pop catalã Rosalía acaba de lançar o clipe de sua canção mais recente, "TKN". A parceria com o norte-americano Travis Scott tem batida dançante, rimas descoladas e marca a estreia do rapper no idioma espanhol.

Rosalía, nascida em Barcelona, explodiu há poucos meses na cena pop e hoje já é uma das cantoras mais em alta no mundo. Em suas canções, além do sotaque pouco comum no pop ocidental, ela mistura ritmos próprios da cultura da Catalunha, região autônoma da Espanha.

No clipe com Travis Scott, ela dança e contracena com inúmeras crianças, cada uma delas cheia de charme e personalidade. As cenas ilustram um casal disfuncional, com Rosalía sendo a "mamá" dos pestinhas, e Scott sempre em cômodos separados, aparentando distância.

Confira "TKN" a seguir: