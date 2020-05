Rita Cadillac responde a críticas por recorrer ao auxílio emergencial

A atriz e dançarina Rita Cadillac sofreu duras críticas por recorrer ao auxílio emergencial de R$ 600 do governo. Em um vídeo mostrado no Melhor da Tarde desta quarta-feira, 27, a apresentadora Catia Fonseca e a colunista Cíntia Lima comentaram a situação.

Leia mais:

MasterChef Brasil: Caixa misteriosa de Fogaça complica vida de colegas na live; reveja

China aprova lei de segurança nacional para Hong Kong em resposta a protestos de 2019

"Ela tem todo o direito de pedir o auxílio. Foi aceito porque ela merece", disse Cíntia. "Ela vive ali com o dinheiro dela de trabalho, ela é muito querida no bairro onde mora, tem contas pra pagar como todos nós".

Em um vídeo exibido no programa, Rita se pronuncia sobre a situação: "Como eu falei, Rita de Cássia Coutinho, a Rita Cadillac, não teve medo, não tem medo. Ela ficou foi muito triste, muito magoada. Eu tô perplexa com as pessoas que atacam sem conhecer", disse. "Nós estamos numa época muito ruim, estamos numa época que a gente tem que dar apoio."

Ela também agradeceu o apoio de quem a apoiou: "Eu gostaria de agradecer muito o apoio de todos vocês que estão comigo, que entenderam que a Rita de Cássia Coutinho é que pediu esse auxílio, e não a Rita Cadillac. Porque a Rita Cadillac tá dormindo desde março, ela não acorda, só vai acordar quando puder voltar a trabalhar. E é isso que vocês têm que entender. A Rita de Cássia, cidadã, que pediu. Então para de agredir, por favor", pediu.

Catia Fonseca lamentou as críticas que Rita recebeu. "Eu vou te falar uma coisa, é tão cruel quando a gente julga o outros. A gente não sabe da vida das pessoas", disse.