Operadora penitenciária processa Netflix por difamação na série 'Messiah'

A GEO Group, operadora que administra penitenciárias privadas nos Estados Unidos, entrou com um processo por difamação contra a Netflix nesta quarta-feira (27) por conta de dois episódios da série "Messiah".

De acordo com a revista Variety, o grupo acusa a Netflix de difamar sua marca, passando uma imagem negativa das prisões. Nos episódios 3 e 4 da série, o personagem é detido em um penitenciária do Texas, onde aparecem logos do GEO Group.

“Ao contrário de Messiah, a GEO não abriga pessoas em celas superpopulosas com correntes, mas provêm camas, ar condicionado e espaços recreativos dentro e fora das instalações, campos de futebol, salas de aula, livrarias e outras cortesias que refutam as falsidades difamatórias da série”, escreveu a operadora em um comunicado oficial.

A Netflix não se pronunciou sobre o caso. Messiah já tinha sido cancelada depois da primeira temporada.