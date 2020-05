Apple vai produzir filme de Scorsese e Leonardo DiCaprio

A Paramount fez uma parceria com a Apple para produzir o próximo filme de Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon", estrelada por Leonardo DiCaprio.

De acordo com a revista Variety, a Apple vai financiar o longa e atuar como estúdio criativo do filme. A Paramount fará a distribuição.

Veja também:

Chico Buarque publica meme atualizado com máscara

Rita Cadillac responde a críticas por recorrer ao auxílio emergencial

A produção é uma adaptação do livro "Assassinos da Lua das Flores: Petróleo, morte e a criação do FBI", do jornalista David Grann, que conta a história da investigação de uma série de assassinatos na tribo Osage em 1920, em Oklahoma, nos Estados Unidos.