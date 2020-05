Ubisoft libera 'Far Cry 5' de graça para teste no PC; franquia tem descontos

A Ubisoft disponibiliza de graça, para teste, o jogo “Far Cry 5” (2018) para PC neste fim de semana. Usuários da UPlay, launcher da desenvolvedora, poderão provar o título a partir das 10h de sexta-feira (29) até 15h de domingo (31).

Quem já quer se adiantar pode fazer o download, liberado nesta quarta (27). Durante a degustação, jogadores poderão comprar as diferentes versões de “Far Cry 5” com desconto, que varia de 50% a 75%. Todo o progresso do período teste ficará salvo após o fim do teste.

O quinto título da linha principal da franquia se passa na cidade fictícia de Hope Country, nos Estados Unidos. O protagonista, um jovem agente, forma um grupo de resistência para impedir o avanço de um golpe por um grupo religioso extremista, apocalíptico e muito violento.

Além de “Far Cry 5”, a Ubisoft vai descontar os preços dos demais jogos da série em 60%. Para “Far Cry Primal” (2019), título mais recente, o desconto chega a 80%. Confira abaixo os valores (sujeito a mudanças acompanhando a cotação do dólar).

• "Far Cry 5 Standard Edition" (2018) – R$ 45

• "Far Cry 5 Gold Edition" (2018) – R$ 65

• "Far Cry" (2004) – R$ 12

• "Far Cry 2" – Fortune's Edition (2008) – R$ 12

• "Far Cry 3" (2012) – R$ 24

• "Far Cry 3 – Blood Dragon" (2013) – R$ 18

• "Far Cry 4" (2014) – R$ 36

• "Far Cry Primal" (2016) – R$ 18

• "Far Cry New Dawn Deluxe Edition" (2019) – R$ 60