Pai de Amy Winehouse confirma que vida da cantora vai virar filme

O pai de Amy Winehouse, Mitch Winehouse, confirmou que a vida da artista vai virar uma cinebiografia com estreia daqui "um ou dois anos".

Em entrevista ao podcast The Morning After nesta semana, Mitch contou que o roteiro já está sendo produzido e que agora procura uma atriz desconhecida para fazer o papel da filha. "Idealmente judia do norte ou leste de Londres, que pareça e fale como a Amy", afirmou.

“Temos um filme e um espetáculo adorável da Broadway. Vamos retratar a Amy do jeito que ela era,” disse.