Netflix lança trailer de 'Grey’s Anatomy' da vida real que estreará em breve

Em 10 de junho uma nova série documental chegará ao catálogo da Netflix. A produção é intitulada “Lenox Hill”, contará trajetória de quatro médicos que trabalham em um hospital da cidade de Nova York, sendo uma versão da vida real de “Grey’s Anatomy”.

De partos a cirurgias no cérebro, a série dirigida por Adi Barash e Ruthie Shatz, oferecerá uma visão íntima dos altos e baixos da medicina moderna e da vida pessoal dos cirurgiões cerebrais David Langer e John Boockvar, da médica Mirtha Macri e a residente-chefe Amanda Little-Richardson.

Reprodução / Netflix

“Com Lenox Hill, queríamos dar às pessoas de todo o mundo uma visão íntima da vida diária do hospital, do ponto de vista de quatro médicos que dedicaram suas vidas a salvar a vida de outras pessoas. Criamos esta série com o maior respeito e admiração, por nossos médicos e pacientes e temos orgulho de compartilhar suas histórias”, disseram as diretoras de acordo com o E! News.

As gravações aconteceram entre abril de 2018 e novembro de 2019, pouco antes do surgimento do coronavírus. Confira o trailer (em inglês):