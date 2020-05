'Law & Order: Investigação Especial' estreia na Band neste sábado

A Band estreia neste sábado (30), às 23h, a aclamada série "Law & Order: Investigação Especial", exibida pelo canal americano NBC.

Criada por Dick Wolf, a atração segue os passos do detetive Elliot Stabler (Christopher Meloni), um veterano da Unidade de Vítimas Especiais do Departamento de Polícia de Nova York que já viu de tudo, e sua parceira Olivia Benson (Mariska Hargitay), cujo difícil passado é a razão para ela ter se unido ao departamento (a detetive se considera 'filha de um estupro', já que foi concebida na noite em que sua mãe foi violentada). A dupla investiga os crimes sexuais que são considerados hediondos no sistema de Justiça criminal dos Estados Unidos.

A trama aborda desde crimes passionais e de violência doméstica até casos que revelam psicopatias. Questões como imigração, imunidade diplomática e pena de morte também são discutidas.

No primeiro episódio, um casal chama os detetives Benson e Stabler para a cena do crime quando sua filha adotiva de dez anos desaparece. Percebe-se, então, que ela fugiu para encontrar um homem que conheceu na internet.

Há 21 anos no ar, o drama de investigação policial conquistou sete Emmy Awards, um Globo de Ouro, dois Edgar Allan Poe Awards, entre muitos outros prêmios. O seriado também recebeu dezenas de convidados especiais de peso, como Whoopi Goldberg, Robin Williams, Sharon Stone, Brooke Shields, Bill Pullman e Patricia Arquette.

"Law & Order: Investigação Especial" vai ao ar todos os sábados, às 23h, na tela da Band.