Hailey revela que quase foi proibida de ficar com Justin Bieber

Ninguém imaginaria isso, mas é o que aconteceu, segundo Hailey Bieber. Em live do seu reality show, The Biebers On Watch, a modelo revelou que seus pais não queriam que ela saísse com Justin Bieber.

No início do relacionamento, o cantor a chamou para jantar, mas seus pais acharam que ela deveria recusar a proposta.

“Liguei para meus pais para perguntar se eu poderia ir e eles me disseram que não. Me disseram algo como: ‘Você não vai sair com o Justin sozinha, isso nunca vai acontecer’. Minha irmã mais velha, Alaia, chegou a me ajudar: Sim, ela vai dormir em meu apartamento, tudo ficará bem’. Assim, saímos e eles não nos impediram”, relatou.