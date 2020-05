Estreias infantis da Netflix em junho incluem famosa série educativa Cocomelon

Entre as estreias para crianças que a Netflix preparou para o mês de junho está a primeira temporada de “Cocomelon – Nursery Rhymes”, filmes como “A Noiva Cadáver”, novas temporadas da animação “Vera” e de “Kipo e os Animonstros”. Já que o mês continuará sendo de quarentena em grande parte do país, vale aproveitar as dicas destinadas às crianças mas que (por que não?) podem ser vistas pelos adultos também. Veja a seguir mais detalhes de cada uma das estreias para crianças no serviço de streaming.

Cocomelon – 1a temporada – estreia 1 de junho

Um dos canais do Youtube mais acessados do mundo estreia agora no serviço de streaming. Trata-se de uma série educativa que taz músicas rimadas e mostra o dia a dia de um bebê com seus pais e aborda temas como a leitura de livros, atividades físicas em casa e passeios pela cidade e para a fazenda.

Vera – Resgate Arco-íris – estreia prevista para 02 de junho

Vera e Bartleby embarcam em uma aventura para tentar resgatar alguém especial para o Rei do Arco-Íris!

Divulgação

A Noiva Cadáver – estreia prevista: 6 de junho

Neste conto do cineasta Tim Burton, o jovem Victor, que está prestes a se casar, é arrastado para outro mundo por uma noiva cadáver que o deseja para si.

Kipo e os Animonstros – Temporada 2 – estreia 12 de junho

Kipo precisará de força e inteligência para salvar Lio e derrotar Scarlemagne. Por isso, ela está decidida a dominar seus poderes e descobrir as origens de seu mundo.

