Estilo The Walking Dead: Netflix libera trailer da primeira série brasileira de zumbis

Reality Z é a nova série brasileira da Netflix que será lançada dia 10 de junho e conta com uma pegada The Walking Dead, mas repleta de humor. É a primeira série brasileira de zumbis e conta com a participação de Sabrina Sato.

A sinopse revela que a série é "Uma ode ao terror, ao humor e à cultura pop, Reality Z narra em 10 episódios um apocalipse zumbi que aprisiona participantes e produtores de um reality show chamado Olimpo. Em uma noite de eliminação do programa, o estúdio se torna um abrigo para aqueles que buscam salvação em um Rio de Janeiro onde a loucura e o horror passam a reinar".

Assista ao trailer: