10 ÓTIMOS filmes para assistir na Netflix; confira a lista

Você está procurando um bom filme na Netflix? Então fique atento a esta lista, porque Metro Jornal selecionou cinco opções disponíveis na plataforma de streaming.

A Casa de Cera

Amigos a caminho de um jogo de futebol americano viram presas de dois irmãos assassinos em uma pequena cidade abandonada.

Como Nossos Pais

Ela consegue lidar com as duas filhas, um marido muitas vezes ausente e uma carreira que não queria ter. Mas tudo muda quando a mãe dela faz uma revelação bombástica.

Um Corpo Desaparecido

Jogos mentais e mistério não faltam quando um detetive investiga o desaparecimento do corpo de uma mulher de um necrotério nesta refilmagem de um suspense espanhol.

Crimes na Madrugada

Um policial tenta roubar o carregamento de drogas de um chefão do submundo dos cassinos, mas o plano não dá certo e seu filho é sequestrado.

Lost Girls — Os Crimes de Long Island

Desesperada para encontrar a filha desaparecida, uma mãe procura a verdade e ajuda a expor uma série de assassinatos não resolvidos. Baseado em uma história real.

Notas de Rebeldia

Dividido, ele tem de escolher entre o sonho de se tornar um mestre do vinho e as expectativas do pai para que assuma os negócios da família.

Um Olhar do Paraíso

A jovem Susie é assassinada aos 14 anos, e seu espírito observa como a família está lidando com sua trágica morte, enquanto o assassino se prepara para atacar de novo.

Por Lugares Incríveis

Dois adolescentes que estão passando por momentos difíceis criam um forte laço quando embarcam em uma jornada transformadora para visitar as maravilhas de Indiana.

O Silêncio da Cidade Branca

Um detetive volta à ativa para investigar dois assassinatos que imitam crimes supostamente cometidos por um homem que está prestes a sair da prisão.

Vida

A descoberta de um organismo unicelular numa amostra trazida de Marte deixa todos entusiasmados… até que a criatura começa a mostrar sinais de inteligência.