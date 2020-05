Zezé Di Camargo publica vídeo em apoio a Bolsonaro: 'Qual pai não defenderia o filho?

Zezé Di Camargo postou um vídeo em suas redes sociais se posicionando após a divulgação, na última sexta-feira (22), da reunião interministerial apontada por Sergio Moro como prova da interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal.

O sertanejo apoiou Bolsonaro, que, entre outras coisas, afirmou que as mudanças seriam para não "f… com sua família e amigos". “Qual pai não defenderia o filho em qualquer circunstância?”, disse Zezé, que classificou as declarações como "verdadeiras", apesar de o presidente brasileiro ser, também na opinião de Zezé, chucro e bronco.

Sobraram críticas, porém, para o Supremo Tribunal Federal.

“O STF deu uma prova absurda de que quer ser o único poder do País. Estão ultrapassando o limite toda hora. Parece que querem colar o presidente de joelhos. É impressionante o que estão fazendo com este homem”.