Spotify retira limite de 10 mil músicas e agora biblioteca é ilimitada

O Spotify não terá mais limite de 10 mil músicas para as bibliotecas de seus usuários. Segundo reportagem do UOL, a plataforma de streaming musical removeu o limite em todo o mundo, inclusive no Brasil.

Agora, a biblioteca por conta será ilimitada. Mas, apenas para ouvir on-line. Os usuários premium (que podem baixar álbuns, faixas e playlists e ouvir quando estiverem offline) têm ainda o limite de até 10 mil faixas para guardar.

Também 10 mil músicas é o máximo que pode ser alocado em uma playlist.

