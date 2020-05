'SAGA Geek Online' convida dubladores de grandes franquias para bate-papo

O Dia do Orgulho Nerd – ou Dia da Toalha – foi comemorado na segunda-feira (25), mas a comemoração continua durante a semana! Até sábado (30), a SAGA, escola de artes, animação e criação de jogos digitais, promove transmissões ao vivo sobre o universo geek.

Entre os convidados estão dubladores de jogos e filmes, além de um jornalista e um cosplayer. O objetivo é levar ao público, de graça, experiências e curiosidades do mercado, além de relatos pessoais dos participantes. Afinal, imagine a responsabilidade de dar voz a personagens de grandes franquias, como Star Wars e Vingadores!

As transmissões da “SAGA Geek Online” ocorrem às 19h até sexta-feira (29) e às 17h no sábado. Os espectadores são encorajados a enviarem perguntas pelo chat – a live acontece sempre no YouTube da escola. E quem perder alguma pode ficar tranquilo, já que o conteúdo fica salvo no canal.

Veja a programação da SAGA Geek Online:

• Segunda-feira (25)

Zé Léo, dublador de Anakin Skywalker nos filmes de Star Wars, vai falar sobre dublagem e a icônica franquia que tem uma legião de fãs.

• Terça-feira (26)

Thiago Zambrano, diretor e dublador de games, vai falar sobre a evolução da dublagem nos jogos digitais.

• Quarta-feira (27)

O bate-papo será sobre o universo DC com Francisco Junior, dublador do Aquaman nos filmes da Liga da Justiça.

• Quinta-feira (28)

O cosplayer e cosmaker Wellington Silva, conhecido como “Well Cosplayer”, vai falar sobre sua carreira e sobre a confecção de fantasias de personagens.

• Sexta-feira (29)

Bate-papo com o jornalista e especialista em quadrinhos Sidney Gusman sobre o mercado brasileiro de HQs.

• Sábado (30)

Duda Espinoza, Marco Ribeiro e Mauro Horta, dubladores dos personagens Capitão América, Homem de Ferro e Thor nos cinemas, respectivamente, vão falar sobre o Universo Cinematográfica da Marvel.