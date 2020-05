Netflix: 5 séries desconhecidas (e muito boas) para maratonar

Você está procurando uma boa série na Netflix? Então fique atento a esta lista, porque Metro Jornal selecionou cinco opções disponíveis na plataforma de streaming.

3%

Em um futuro onde a elite vive no conforto do Maralto, todos os jovens de 20 anos passam por um processo seletivo para viver lá. Mas só 3% serão aprovados.

Alto Mar

Duas irmãs descobrem segredos familiares perturbadores depois de uma série de mortes misteriosas em uma viagem de navio entre a Espanha e o Brasil nos anos 1940.

Noite Adentro

Enquanto um evento cósmico misterioso abala o mundo, passageiros e tripulantes de um voo noturno são mantidos reféns numa corrida contra o tempo — e contra o sol.

Salvation

Um universitário recém-formado e um bilionário de tecnologia se unem para impedir que um asteroide colida com a Terra.

O Último Dragão

Ele volta de Tóquio ao México para assumir o posto do avô no comando de um cartel. Agora, terá de disputar o controle dos negócios com dois rivais.