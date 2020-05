‘Minecraft Dungeons’ chega nesta terça com novo gameplay

A série Minecraft lança nesta terça-feira (26) novo game para sua cronologia de sucesso. “Minecraft Dungeons”, desenvolvido pela Mojang Studios e Double Eleven, chega para Windows, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch, mas com uma proposta inovadora dentro do consagrado universo quase infinito feito de blocos.

Diferentemente dos outros títulos da série até então, o jogo não foca na construção e exploração de mundos, formato que garantiu o recorde de game mais vendido da história à “Minecraft” – mais de 200 milhões de cópias mundo afora. Na verdade, apesar de manter os característicos gráficos pixelados, o jogador é convidado a se aventurar por masmorras em formato “dungeon crawler”.

No jogo, que mescla ação e RPG, é preciso embarcar em missões nessas masmorras, nas quais você enfrentará os “mobs” – nome dado a qualquer outra criatura do universo Minecraft que se mova, além dos jogadores –, passando por cenários como cânions, pântanos e as já conhecidas minas. Tudo isso equipado com novas armas e itens, que vão sendo colecionados pelo caminho.

É possível fazer a campanha no modo single ou multiplayer, seja local ou online. Até quatro pessoas podem se aventurar, resolvendo enigmas durante o percurso, descobrindo tesouros e se esquivando de armadilhas. Detalhe: partindo em grupo você só perde quando todos os integrantes morrem.

Vale lembrar, como nos games originais, os caminhos são gerados no momento em que se joga, aleatoriamente.

“Minecraft Dungeons” está disponível em duas versões, “Standard” e “Hero”. Nesta última está inclusa uma capa de herói, duas skins e uma galinha como sua fiel pet, além de dois pacotes DLCs (conteúdos de extensão), que serão lançados no futuro. Os valores variam de acordo com a versão e a plataforma.