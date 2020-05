'Labirinto 2': sequência do clássico com David Bowie já tem diretor

"Labirinto – A Magia do Tempo", filme clássico dos anos 1980, terá uma sequência em breve. O diretor Scott Derrickson, de "Doutor Estranho" é responsável pela produção, segundo informações do site Deadline. A data de estreia, no entanto, ainda não é prevista.

O roteiro será assinado pela estreante Maggie Levin. A continuação tem os filhos de Jim Henson (1936-1990), criador do filme original (e dos Muppets!), entre os idealizadores. O elenco ainda não foi divulgado.

O filme fantasia original, protagonizado por David Bowie e Jennifer Connelly, foi levado às telas em 1986. A canção "As The World Falls Down", escrita por Bowie para a trilha sonora, também marcou época.

Na história, a adolescente Sarah (Connelly) tem o desafio de resolver um enigma lançado por Jareth (Bowie), o Rei dos Duendes, que sequestrou seu irmãozinho.