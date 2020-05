J.K. Rowling anuncia que vai publicar novo livro online durante a quarentena

J.K Rowling, a autora da saga Harry Potter, surpreendeu os fãs ao anunciar, na manhã desta terça-feira (26), que publicará um livro infantil durante a quarentena. "Tenho um pequeno anúncio, mas antes de começar, quero evitar uma possível fonte de confusão: essa não é uma continuação de Harry Potter", disse a escritora em sua conta do Twitter.

J.K afirmou que, há 10 anos, escreveu o conto de fadas "Ickabog", que ficou guardado no sótão de sua casa por muito tempo. "Eu sempre quis publicar, mas depois que o último Potter foi lançado, escrevi dois romances para adultos e, depois de algumas hesitações, decidi publicá-los antes. Até muito recentemente, as únicas pessoas que ouviram a história do Ickabog foram meus dois filhos mais novos".

A autora contou que, nas últimas semanas, organizou os rascunhos do livro, reescreveu algumas partes e decidiu publicá-lo online gratuitamente. "Para que as crianças em quarentena ou mesmo as que estão de volta à escola durante esses tempos estranhos e perturbadores possam ler ou pedir para ler para elas", disse.

