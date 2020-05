'Nunca peguei algo tão forte', diz Dinho Ouro Preto sobre covid-19

Curado da covid-19, o vocalista da banda Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, falou sobre a doença. "Nada se compara ao que senti nas últimas seis semanas. Nunca, com meus 56 anos nas costas, peguei algo tão forte como esse vírus", disse.

Em entrevista à Revista Veja, o cantor contou teve 28 dias ininterruptos de febre, acordava com o corpo dolorido e sem vontade de sair da cama. "No nono dia, clímax da doença, temi por complicações. Comecei a ter falta de ar, uma sensação de estar me sufocando. Você tenta sugar o ar, mas ele não chega a seus órgãos. Parece um afogamento seco", afirmou.

Dinho já pegou gripe suína em 2009 e dengue, em 2016. "Se colocar todas as doenças que tive em uma escala, a pior de todas é a covid-19, sem dúvida".

O cantor disse ainda que está há 3 semanas sem tomar Rivotril, vício que largou por conta do vírus. "A covid-19 me ajudou nisso: só consegui me livrar quando parei minha rotina totalmente. Era a última substância que eu precisava largar. Agora posso dizer que estou limpo."