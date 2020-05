Aracy Balabanian é internada em estado grave com suspeita de covid-19

A atriz Aracy Balabanian está internada em estado grave com suspeita de Covid-19. As informações são da repórter Cíntia Lima, do Melhor da Tarde.

"É uma notícia que a gente está recebendo agora e a produção está apurando. Ela deu entrada no hospital nas últimas horas e a gente está tentando obter mais detalhes", disse a colunista.

Aracy ficou famosa na década de 1980 com o sucesso na novela Rainha da Sucata, onde interpretou a Dona Armênia. Ela também ficou conhecida como Cassandra, da sitcom Sai de Baixo.

"Em 2014, ela teve problemas respiratórios. Então, o estado de saúde dela é muito delicado", afirmou Cíntia.

Mais informações em breve.